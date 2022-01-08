Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував приїзд до Києва політичних радників країн-учасниць "нормандського формату".
Про це він заявив у Facebook.
Керівник ОП зазначив, що протягом останніх кількох днів мав телефонні розмови з радниками канцлера Німеччини та французького президента. Після чого переговорив з помічницею держсекретаря США Карен Донфрід.
З американською стороною Єрмак обговорив актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти.
Читайте такожБлінкен про введення військ РФ у Казахстан: росіян дуже важко змусити піти"А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва", – написав Єрмак.
Що передувало
На спільній прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн президент Франція Еммануель Макрон заявив, що разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пропонує провести зустріч у "нормандському форматі".
За словами Макрона, він і Шольц вже запропонували президентові Росії Володимиру Путіну провести нову зустріч у "нормандському форматі". Вона може відбутися "найближчими тижнями".
Перший та поки останній "нормандський" саміт пройшов у грудні 2019 року. Після цього нову зустріч планували провести в Берліні, але він так і не відбувся.
Переговори у такому форматі були покликані вирішити збройну агресію РФ проти України дипломатичним шляхом.
Улітку 2021 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до переговорів долучиться й Вашингтон.