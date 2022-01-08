Єрмак уже мав телефонні розмови з радниками французького президента й німецького канцлера.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував приїзд до Києва політичних радників країн-учасниць "нормандського формату".

Про це він заявив у Facebook.

Керівник ОП зазначив, що протягом останніх кількох днів мав телефонні розмови з радниками канцлера Німеччини та французького президента. Після чого переговорив з помічницею держсекретаря США Карен Донфрід.

З американською стороною Єрмак обговорив актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти.

Читайте такожБлінкен про введення військ РФ у Казахстан: росіян дуже важко змусити піти"А вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва", – написав Єрмак.

Що передувало

На спільній прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн президент Франція Еммануель Макрон заявив, що разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пропонує провести зустріч у "нормандському форматі".

За словами Макрона, він і Шольц вже запропонували президентові Росії Володимиру Путіну провести нову зустріч у "нормандському форматі". Вона може відбутися "найближчими тижнями".

Перший та поки останній "нормандський" саміт пройшов у грудні 2019 року. Після цього нову зустріч планували провести в Берліні, але він так і не відбувся.

Переговори у такому форматі були покликані вирішити збройну агресію РФ проти України дипломатичним шляхом.

Улітку 2021 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до переговорів долучиться й Вашингтон.

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