Рішення про призначення нового керівника ВАКС ухвалили на загальних зборах суддів.

Новим керівником Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стала суддя Віра Михайленко. Відповідне рішення було прийняте у вівторок, 14 лютого, на загальних зборах суддів.

У повідомленні ВАКС нагадали, що від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Із 7 травня 2022 року повноваження керівника Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.

Зазначається, що 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

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Діяльність ВАКС: останні рішення суду

Наприкінці січня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою екс-голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

У грудні 2022 року ВАКС стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича, задовольнивши позов Міністерства юстиції.

Того ж місяця Вищий антикорупційний суд України арештував з можливостю внесення застави у розмірі 124 млн грн колишнього народного депутата Олександра Грановського, який тримав під контролем посадовців Одеської міської ради.

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