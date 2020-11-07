Почесний консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов також зазначив, що низько і злочинно втягувати Україну у відносини Вірменії та Азербайджану.

Обстріл консульства Азербайджану в Харкові має політичне коріння.

Читайте такожПоліція бере під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в УкраїніПро це заявив почесний консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов у Facebook.

«Очевидно, що інцидент має політичне коріння, оскільки останнім часом, як тільки почалася гаряча фаза війни в Карабасі, на почесне консульство Азербайджанської республіки в м. Харків почалися хуліганські нападки. Це всілякі образи під час проведення нами різних заходів», - написав Салманов.

За його словами, образи особливо посилилися після того, як на стіні почесного консульства в Харкові з'явився Стенд пам'яті про загиблих у Гянджі.

«Але ми навіть не могли припустити, що в Україні вірмени зможуть застосувати зброю. Адже одна справа облити борщем посольство України в Єревані, хоча і це вандалізм, і зовсім інша справа - обстріляти зі зброї почесне консульство Азербайджанської Республіки в м. Харків, в Україні. Це підло, низько і злочинно - втягувати Україну в відносини Вірменії та Азербайджану», - йдеться в коментарі посла.

Як підкреслив Салманов, ці дії людей, що напали вночі, виходять далеко за рамки хуліганства, оскільки мають зовсім інші мотиви.

«Але я відкрито заявляю: нас не налякати! Азербайджанці воюють за праве діло - відстоюють свою землю на своїй території і не зазіхають на чуже», - підсумував консул.

Обстріл консульства Азербайджану в Харкові

Вночі сьогодні, 7 листопада, в Харкові невстановлені особи обстріляли будівлю почесного консульства Азербайджану.

Було зроблено 6 пострілів. Пробиті вікно і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає. За інформацією консульства, камери відеоспостереження зафіксували двох хлопців зі зброєю в руках, яке нагадує пістолет з глушником.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що пов'язують обстріл свого консульства в Харкові з нещодавніми погрозами радикальних вірменських сил на адресу дипломатичних місій та членів місцевих азербайджанських громад.

За інформацією Нацполіції, ведеться досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї").

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що найближчим часом поліція візьме під свою охорону всі офіційні представництва Азербайджану і Вірменії в Україні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька