Камери зафіксували двох молодиків зі зброєю, що нагадує пістолет з глушником.

Почесне консульство Азербайджанської Республіки обстріляли вночі у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба консульства.

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За словами дипломатів, невідомі випустили шість куль у вікна і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає.

Камери зафіксували двох молодиків зі зброєю, що нагадує пістолет з глушником.

Поліція відкрила справу.

Представниця консульства Ірина Матусяк у коментарі Суспільному розповіла, що дипломати не отримували ніяких погроз. Вона припустила, що причиною нападу міг стати конфлікт у Нагірному Карабасі.

У МЗС Азербайджану у нічному інциденті звинуватили вірмен.

«З огляду на нещодавні погрози радикальних вірменських сил на адресу диппредставництв Азербайджану за кордоном, цей напад на наше почесне консульство у Харкові варто розглядати у контексті цих погроз», – йдеться у повідомленні.

Бої в Нагірному Карабасі: що відбувається в регіоні

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечували.

Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшних втрат, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

У ніч на 10 жовтня глави МЗС обох країн домовилися припинити вогонь в Нагірному Карабасі з 12:00 в гуманітарних цілях: сторони мали обміняти військовополонених, утримуваних осіб і тіла загиблих. Попри це, бойові дії тривають. Сторони звинувачують одна одну у зриві перемир'я.

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Автор: Яна Ставська