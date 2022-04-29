Організація буде прагнути продовжувати свою діяльність в Україні.

ОБСЄ зробить негайні кроки для закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Про це заявити чинний голова ОБСЄ, Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

"ОБСЄ негайно зробить оперативні, адміністративні та фінансові кроки для закриття місії максимально відповідально і з мінімальними витратами, при цьому безпека членів місії по всій Україні залишиться пріоритетом", - наголосила Шмід.

За словами Рау, непросте рішення довелося прийняти у відповідь на дії Росії.

"Це не просте рішення. Ми вивчили всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасниками, щоб домогтися продовження мандата Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття місії", - зазначив він.

При цьому ОБСЄ буде прагнути продовжувати свою діяльність в Україні відповідно до наявних зобов'язань.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, що складається з неозброєних цивільних спостерігачів, була створена в березні 2014 року. Її метою було проведення моніторингу ситуацію як Донбасі, так і по всій території України.

У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більш як 60% спостерігачів ОБСЄ із західних країн і більш як 40% українських співробітників пішли у відпустку, частина були відкликані. Проте місія продовжувала свою роботу.

На початку березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуювала міжнародних спостерігачів з окупованих Росією Донецька і Луганська.

24 квітня ОБСЄ заявили про незаконне затримання низки своїх співробітників в окупованих Донецьку і Луганську.

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