Спостерігачів з Харкова перевели до Дніпра для організації подальшого виїзду з України.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснила евакуацію міжнародних спостерігачів з окупованих Росією Донецька і Луганська.

Про це говорять у звіті СММ.

"1 березня були евакуйовані моніторингові команди з патрульних центрів в Донецьку і Луганську, а моніторингова команда з Харкова переїхала до Дніпра в очікуванні на організацію подальшого виїзду з країни", - сказано в звіті.

"... моніторингова команда в Херсоні залишається в укритті. Команда проводить динамічну оцінку ризиків безпеки для установки "вікна", коли можна буде безпечно виїхати", - йдеться у звіті.

У той же час, сказано, що глава Місії Яшар Халіт Чевік з вищим керівництвом залишатимуться в Україні до повного завершення евакуації.

"Місія продовжує проводити заходи з евакуації після прийняття 25 лютого рішення тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів місії", - йдеться в повідомленні.

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