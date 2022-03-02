Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснила евакуацію міжнародних спостерігачів з окупованих Росією Донецька і Луганська.
Про це говорять у звіті СММ.
"1 березня були евакуйовані моніторингові команди з патрульних центрів в Донецьку і Луганську, а моніторингова команда з Харкова переїхала до Дніпра в очікуванні на організацію подальшого виїзду з країни", - сказано в звіті.
"... моніторингова команда в Херсоні залишається в укритті. Команда проводить динамічну оцінку ризиків безпеки для установки "вікна", коли можна буде безпечно виїхати", - йдеться у звіті.
У той же час, сказано, що глава Місії Яшар Халіт Чевік з вищим керівництвом залишатимуться в Україні до повного завершення евакуації.
"Місія продовжує проводити заходи з евакуації після прийняття 25 лютого рішення тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів місії", - йдеться в повідомленні.