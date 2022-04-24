ОБСЄ заявила про незаконне затримання низки своїх співробітників в окупованих Донецьку та Луганську.
Про це Reuters повідомив заступник посла Британії в ОБСЄ, що базується у Відні, Дейдра Браун.
"ОБСЄ вкрай стурбована тим, що низка членів національної місії СММ була позбавлена свободи у Донецьку та Луганську. ОБСЄ використовує усі доступні канали для сприяння звільнення своїх співробітників", - заявив він.
Напередодні Браун розкритикував Росію за відмову продовжити мандат місії в Україні після березня.
"А тепер ми отримати тривожні повідомлення про те, що російські проксі на Донбасі погрожують персону, обладнанню та приміщенням Місії і що російські сили взяли у полон співробітників СММ", - ділиться Браун.
У березні ОБСЄ заявила, що евакуювала з України близько 500 своїх членів. З квітня місія перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки співробітників та майна по всій Україні, в тому числі у районах, непідконтрольних українському уряду.
СММ продовжувала допомагати співробітникам в Україні евакуюватися у безпечніші райони.