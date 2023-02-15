Відповідно до Конституції України у парламенті розглянуть відповідні заяви.

До Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно", - повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Голова парламенту додав, що відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб - згідно з Конституцією України. "Очікуємо на заяви інших втікачів", - наголосив спікер ВР.

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Батальйон "Дубай" – що відомо про Королевську і Солода

У січні "Українська правда" випустила розслідування щодо виїзду Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, а також низки інших одіозних членів проросійської ОПЗЖ, в Об’єднані Арабські Емірати.

За даними журналістів, Королевська з чоловіком проживає в Address Beach Resort в Дубаї. Її і Солода ще в середині жовтня помітили в офісі Emaar, найбільшого забудовника в мегаполісі.

ЗМІ дізналися від джерел з будівельного бізнесу, що сім'я придбала нерухомості в Дубаї на 10 мільйонів доларів. За даними представників ГУР, Королевська була серед осіб, яким Медведчук запропонував залишитися в Україні і перехопити владу відразу після теоретичної окупації.

Окремо журналіст Михайло Ткач допустив, що подружжя проросійських депутатів стала резидентами ОАЕ. Їх помітили у черзі в адміністрації доріг та транспорту Дубая. "А це означає що або Королевська, або Солод, або обидва депутати українського парламенту - вже стали резидентами Об‘єднаних Арабських Еміратів", - написав Ткач.

Вже тоді Королевська і Солод написали заяви про складання повноважень народних депутатів, однак повноважень їх не позбавили.

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