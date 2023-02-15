До Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".
"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно", - повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Голова парламенту додав, що відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб - згідно з Конституцією України. "Очікуємо на заяви інших втікачів", - наголосив спікер ВР.
Батальйон "Дубай" – що відомо про Королевську і Солода
У січні "Українська правда" випустила розслідування щодо виїзду Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, а також низки інших одіозних членів проросійської ОПЗЖ, в Об’єднані Арабські Емірати.
За даними журналістів, Королевська з чоловіком проживає в Address Beach Resort в Дубаї. Її і Солода ще в середині жовтня помітили в офісі Emaar, найбільшого забудовника в мегаполісі.
ЗМІ дізналися від джерел з будівельного бізнесу, що сім'я придбала нерухомості в Дубаї на 10 мільйонів доларів. За даними представників ГУР, Королевська була серед осіб, яким Медведчук запропонував залишитися в Україні і перехопити владу відразу після теоретичної окупації.
Окремо журналіст Михайло Ткач допустив, що подружжя проросійських депутатів стала резидентами ОАЕ. Їх помітили у черзі в адміністрації доріг та транспорту Дубая. "А це означає що або Королевська, або Солод, або обидва депутати українського парламенту - вже стали резидентами Об‘єднаних Арабських Еміратів", - написав Ткач.
Вже тоді Королевська і Солод написали заяви про складання повноважень народних депутатів, однак повноважень їх не позбавили.