Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами обговорили питання доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських в’язнів на тимчасово окупованих територіях.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляє, що повна безпечна реінтеграція окупованих районів Донбасу в Україну, включно із завершенням розмінування, займе не менше 25 років.

Як повідомляє прес-служба Мінреінтеграції, про це Резніков сказав під час онлайн-зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчічем.

Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування на Донбасі. Резніков поділився досвідом за результатами візиту до Республіки Хорватія, нагадавши, що там, незважаючи на те, що війна закінчилася 25 років тому, розмінування триває, а завершення заплановане на 2025 рік.

«Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це у тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років», - сказав Резніков.

Своєю чергою Ленарчіч заявив про готовність ЄС допомагати Україні і в цьому напрямку.

Читайте також"По граблях Фокіна": депутатів обурила заява Кравчука щодо виборів на Донбасі у 2021 році

Також сторони обговорили питання доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських заручників у в’язницях на тимчасово окупованих територіях, в тому числі у так званій «Ізоляції» в Донецьку.

«Це тортурня, де знущаються і вбивають українських полонених. Журналіст, герой Стас Асєєв, який 28 місяців перебував у цій тортурні, знайшов сили вижити і був звільнений з полону у грудні минулого року. Боляче і страшно говорити про те, що там роблять з нашими громадянами. Я дуже прошу вас зустрітися із Стасом і з перших вуст почути про всі звірства, що відбуваються в «Ізоляції». Ми разом маємо добитися того, аби до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ МКЧХ. Це стосується не тільки Донбасу, але й окупованого Криму», - наголосив Резніков.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1 тис. 500 осіб);

лише за виконання перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров