Глава Чечні, коментуючи скандал, що виник, не забув озвучити ключові тези російської пропаганди.

Глава Чеченської республіки РФ, соратник Володимира Путіна Рамзан Кадиров прокоментував скандал, що виник через його спільне фото з віце-прем'єром України Олегом Уруським.

У своєму Телеграм-каналі Кадиров написав, що до сьогоднішнього дня не був знайомий з українським чиновником. Про те, що поруч з ним перебував віце-прем'єр України, Кадиров, як запевняє він сам, дізнався зі ЗМІ.

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"Весь цей галас висмоктаний з пальця і не вартий виїденого яйця. Хотів би звернутися до тих, хто роздув цей скандал: не займайтеся дурницями! До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би - не підпустив", - заявив соратник Путіна.

Далі він повторив популярні в Росії пропагандистські тези про війну на Донбасі, заявивши також, що для Уруського опинитися з ним на фото має бути честю.

Фото Уруського з Кадировим: з чого почався скандал

Сьогодні в мережі з'явилося фото віце-прем'єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського з Кадировим, зроблене на міжнародній виставці зброї в Абу-Дабі (ОАЕ).

Прем'єр Денис Шмигаль зажадав від віце-прем'єра "термінового пояснення".

Український чиновник, коментуючи скандал, зазначив, що не вважає правильним "шарахатися" від представників Росії.

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Автор: УНІАН