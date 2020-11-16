У спікера парламенту та його першого заступника виявили коронавірус.

Поки спікер Верховної Ради Дмитро Разумков лікується від COVID-19, обов'язки очільника парламенту виконуватиме його заступниця, народний депутат від «Батьківщини» Олена Кондратюк.

Читайте такожЗасідання ВР у вівторок "відбудеться однозначно", попри спалах COVID-19 – нардепПро це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Юрчишин, опублікувавши відповідне розпорядження.

«Здається, вперше Верховну Раду України очолює жінка. Хай і тимчасово. Щось вказує, що нас чекає більше уваги до пошуку взаємопорозуміння в парламенті найближчим часом. Якщо його не направлять на локдаун робочих днів. Що теж можливо», – написав він.

Заявив про це і сам Разумков під час засідання погоджувальної ради парламенту:

«Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної ради, ні навіть голосувати. На минулому тижні мною було видано розпорядження про тимчасове покладання обов'язків на заступника голови ВР Олену Костянтинівну Кондратюк».

COVID-19 у керівництва Верховної Ради: що відомо

11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Олени Кондратюк. Напередодні вона зазначила, що готова вести засідання парламенту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц