У Навроцького розповіли, що зроблять з орденом, який повернув Зеленський

В Канцелярії президента Польщі вже отримали повернуту нагороду.

У Польщі отримали назад орден Білого Орла, який повернув президент України Володимир Зеленський, та розповіли, що буде з цією нагородою далі.

Як пише Polsatnews, речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Леськевич увечері в понеділок підтвердив, що в Канцелярії президента отримали нагороду.

За його словами, повернутий орден буде передано на зберігання до Управління нагород та номінацій. При цьому він підкреслив, що ця конкретна нагорода більше нікому не буде вручена.

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"Його здадуть на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його не буде вручено нікому іншому", – пояснив речник глави держави.

Водночас він не вважає, що польсько-український конфлікт загостриться після інциденту з нагородами.

"Президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією Президента в п’ятницю, що вилучення Ордена Білого Орла не спрямоване проти українців, що Росія насправді є ворогом України та всієї вільної Європи та вільного світу", – сказав Лешкевич.

Він також зазначив, що не знає, чи відвідає Зеленський майбутню конференцію з питань відбудови України. Однак він наголосив, що Кароля Навроцького не запросили.

"Президент Кароль Навроцький не отримував запрошення… тому ні президент, ні будь-хто з чиновників з офісу глави держави не буде на цій конференції", - пояснив він, додавши, що це "вкрай недоречно".

Скандал з нагородами

Нагадаємо, що раніше президент Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Він заявив, що в польсько-українських відносинах "є межі, які не можна переступати".

Згодом Зеленський повернув Навроцькому орден, продемонструвавши фото з "Нової пошти", де формувалася посилка для відправлення нагороди.

Услід від польських орденів після рішення Польщі відмовилися і колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

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