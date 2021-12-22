За його словами, поліція обшукала його автівку та особисті речі, хоча не мала права цього робити.

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Галушко прокоментував інцидент з поліціянтами, які зупинили його автівку. Подія сталася рік тому, але відео набуло розголосу лише зараз.

Свій коментар з цього приводу нардеп дав в ефірі каналу "Україна 24".

Читайте такожРейтинг політичних партій очолює "Слуга народу" - опитуванняЗа словами Галушка, оприлюднена у ЗМІ інформація про його конфлікт з поліціянтами не відповідає дійсності. Вони начебто діяли незаконно стосовно нього.

"Там брехня все написано. Не було жодного порушення. Просто зупинили машину та обшукали без законних на це підстав. Робочі документи, барсетку, гаманці, які знаходилися у моїй машині. Мої особисті та робочі документи. Якщо я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це зробити" - отже, дебіли", - сказав Галушко.

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилося відео того, як нардеп від провладної "Слуги народу" Микола Галушко влаштував скандал правоохоронцям, які зупинили водія його авто, що порушив правила дорожнього руху.