Міністр зазначив, що Україна готова збільшити національні внески в операції під егідою НАТО, направити до роботи в структурах Альянсу додатковий військовий і цивільний персонал.

Україна готова збільшити внески в операції НАТО і направити для роботи в структурах Альянсу додатковий персонал.

Читайте такожКраїни-члени НАТО готові посилити практичну підтримку України та Грузії-СтолтенбергПро це заявив Міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

"Ми готові збільшити національні внески в операції під керівництвом НАТО, направити до роботи в структурах Альянсу додатковий військовий і цивільний персонал, приступити до виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, використовуючи автоматизовані системи", - зазначив Таран.

За його словами все це має зробити Україну сильнішою і значно наблизити до стратегічної мети – повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

"У цьому контексті ми чітко визначаємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників НАТО про прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році", - підкреслив міністр.

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Автор: УНІАН