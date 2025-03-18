Дії Москви свідчать про те, що РФ хоче воювати і далі.

Росія відкинула ідею Сполучених Штатів Америки про запровадження перемирʼя. Так в Офісі президента України прокоментували розмову президента США Дональда Трампа із правителем РФ Володимиром Путіним 18 березня.

Про це сказав коментарі виданню "РБК-Україна" неназваний співрозмовник в Офісі президента. Він наголосив, що дії Москви свідчать про те, що РФ хоче воювати і далі.

"Ми зараз на рівні команд зʼясовуємо деталі та готові робити наступні кроки разом з партнерами, але це має бути саме разом з партнерами, бо тільки так це може бути ефективно", – заявило джерело журналістів.

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Переговори Трампа і Путіна

Як відомо, у вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, присвячена здебільшого російсько-українській війні. У Кремлі за підсумками переговорів заявили, що 19 березня Росія і Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 175.

У контексті можливого запровадження 30-денного перемир'я у війні РФ проти України, у Кремлі зажадали припинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

Дональд Трамп, коментуючи розмову з російським правителем, заявив, що вона була "хорошою і продуктивною".

"Ми домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, при тому розумінні, що ми будемо також швидко працювати над тим, щоб мати повне припинення вогню і, зрештою, кінець цієї жахливої війни між Росією та Україною", – сказав президент США.

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