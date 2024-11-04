Україна не перешкоджатиме переговорам Катару з Росією, якщо таким чином вдасться укласти угоду про припинення ударів по енергосистемі.

Україна готова розглянути можливість укладення особливої угоди про енергетичну безпеку з Катаромабо будь-якою іншою країною, заявив один із високопосадовців у команді президента України Володимира Зеленського.

Однак керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що такої угоди не існує, пише Reuters.

"Ми провели тематичні конференції - першу з енергетичної безпеки, яку організував Катар. Після цього ми сказали, що якщо Катар або інша країна готові реалізувати ці домовленості (досягнуті на конференції) через угоди з Україною окремо і з Росією окремо, будь ласка, зробіть це", - додав він.

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Єрмак, за інформацією ЗМІ, заявив про те, що на поточний момент жодних домовленостей між Росією та Україною не досягнуто. Він також підкреслив, що Україна не веде прямих переговорів із Кремлем.

Онлайн-конференція про підвищення української енергетичної системи

Наприкінці літа повідомлялося, що приблизно 40 країн з усього світу взяли участь в онлайн-конференції, яку організував Катар. Від початку 2024 року Росія завдала приблизно 10 масових ракетних ударів по українській енергосистемі, через що було втрачено близько половини генерувальних потужностей.

"Захист об'єктів енергетичної інфраструктури, їхнє швидке відновлення та розвиток - єдиний спосіб запобігти поглибленню кризи", - зазначив тоді Єрмак.

Financial Times раніше заявляло, що Україна і Росія "перебувають на ранніх стадіях переговорів" про можливе і обопільне припинення ударів по енергосистемі двох країн. Однак переговори були зірвані через "Курську операцію" ЗСУ.

Інші новини про енергосистему України

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європі збільшать експорт електроенергії в Україну взимку. З першого грудня обсяг експортних потужностей у Молдову та Україну буде збільшено до 2,1 ГВт.

Крім того, які проблеми чекають на українців взимку: прогноз експерта. За його словами, все буде сфокусовано навколо можливості окупантів завдавати масових ракетних атак по інфраструктурі України.

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