Також у Туреччині зазначили, що зараз працюють над організацією зустрічі міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і Росії - Сергія Лаврова.

За підсумками переговорів делегацій України й Росії в Стамбулі міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що деякі питання сторони більше не обговорюють.

Зокрема це питання російської мови і демілітаризації, сказав він, передає видання Hürriyet.

"Ми бачимо, що деякі питання більше не обговорюються. Україна каже, що буде проводити неупереджену політику, але й заявила, що для цього мають бути гарантії. Також не обговорюється питання російської мови. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше", – зазначив турецький міністр.

Чавушоглу додав, що питання окупованого Криму та Донбасу делегації також не обговорюють, оскільки питання статусу цих територій будуть обговорювати лідери України та Росії.

Чавушоглу також зазначив, що зараз Туреччина намагається організувати зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і Росії - Сергія Лаврова. Однак дата таких переговорів ще не визначена. "Ми не можемо назвати точную дату, але сторони сказали, що зустріч на більш високому рівні може відбутися через 1-2 тижні", - сказав Чавушоглу.

Турецький міністр підкреслив, що саме зустріч міністрів передуватиме переговорам на найвищому рівні - між Зеленським і Путіним.

При цьому Чавушоглу сказав, що поки в Туреччині не бачать реалізації результатів стамбульських переговорів.

Як повідомляв УНІАН, наступний раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни в Україні відбудеться 1 квітня у форматі відеоконференції.

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