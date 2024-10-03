За його словами, сьогодні Україна як ніколи раніше близька до НАТО.

Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте свій перший робочий візит здійснив в Україну. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві він пояснив, чому для нього це було так важливо, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Для мене було важливо, щоб я приїхав в Україну на початку свого мандату для того, щоб вам стало чітко зрозуміло, народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО стоїть з Україною. Як у нового генерального секретаря, для мене пріоритет і привілей просувати вперед цю підтримку, працюючи з вами, забезпечуючи, щоб Україна перемогла", - сказав Рютте.

За його словами, сьогодні Україна як ніколи раніше близька до НАТО.

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"І ми продовжуватиме йти цим шляхом, доки [Україна] не стане членом нашого Альянсу. І я з нетерпінням очікую на цей день. НАТО стоїть з Україною заради вашої безпеки і заради нашої безпеки", - наголосив генсек.

Крім того, Рютте наголосив, що на останньому саміті НАТО, який відбувся у Вашингтоні в липні цього року, союзники погодилися, що шлях України до членства в НАТО незворотній.

"Україна стає сильнішою день за днем, як ніколи раніше стає готовою до вступу в НАТО. І це, по суті, дозволяє побудувати місток до членства України в НАТО. І я думаю, що настане день, коли Україна стане повноправним членом НАТО. І дозвольте мені додати до цього, якщо хтось думає інакше, Росія в цьому питанні не має ніякого впливу і вето", - заявив генсек.

Новий генсек НАТО Марк Рютте

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зайняв посаду голови НАТО. Йому доручили очолити військовий альянс у критичний момент війни в Україні та на тлі наближення ключових президентських виборів у США.

На церемонії в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Рютте змінив на посаді Єнса Столтенберга, який керував організацією протягом бурхливого десятиліття. Офіційні особи та дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга в Альянсі – згуртування підтримки України, підштовхування країн НАТО до збільшення витрат на оборону та залучення США до європейської безпеки.

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