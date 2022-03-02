Радник офісу Президента повідомляє, що другий етап переговорів України і Росії може відбутися вже сьогодні, 2 березня.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав ймовірну дату другого етапу переговорів України і Росії про перемир'я. Це - 2 березня.

Також Арестович повідомив, що склад обох делегацій не зміниться. Україна продовжить наполягати на своїх позиціях.

Раніше міністр закордонних справ Кулеба заявити, що Україні не прийме Російські ультиматуми.

Нагадаємо, перший раунд переговорів відбутися 28 лютого. На ньому сторони обговорили свої вимоги і шукали точки дотику.

Україна вимагає негайного припинення вогню і виведення російських військ з країни. Вимоги РФ: позаблоковий статус України, визнання ЛДНР в межах Луганської та Донецької областей, "денацифікація" і відмова від претензій на Крим.

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