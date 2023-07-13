Йдеться про виграш чи програш України та про ймовірний "Мінськ-3".

В Офісі президента озвучили три варіанти завершення війни, які включають виграш чи програш України або ймовірний "Мінськ-3". Про це йшлося під час інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Є тільки три варіанти кінця війни. Перший: ми виграли і таким чином є держава Україна, яка буде домінувати в регіоні в повному обсязі і відповідно мати дуже чіткі партнерські відносини. Зможе модернізувати армію і мати ефективну армію", - сказав він.

За словами Подоляка, паралельно з цим буде зона демілітаризації з Російською Федерацією, РФ позбавлять ракет певної дальності, а також буде проведено саміт щодо контролю за ядерними арсеналами Росії.

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Другим варіантом може бути програш України - і "тоді Україна просто поступово вмиратиме" протягом кількох років.

"Є третій варіант - посередині: ми не програли, але є лінія розмежування - "Мінськ-3". Це означає, що ви просто будете вмирати дуже повільно. Будуть підключати вам апарат, який підтримуватиме ваше життя", - сказав радник керівника ОП.

На його думку, це означатиме, що державності в Україні вже не існуватиме. "Тому все інше - це спроба знайти якісь альтернативні елементи, які дозволять щось десь продовжити… У нас із вами варіанти дуже прості - виграти або програти", - вважає Подоляк.

Переговори з Росією - що казав сам Зеленський

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перемогою у цій війні для всіх українців буде повернення усіх українських територій, звільнення з російського полону українських громадян та викрадених Росією дітей, повернення українців з-за кордону, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

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