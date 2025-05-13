За словами президента, 30-ти денне припинення вогню - це більше про деескалацію і можливість відкрити діалог.

Терміну в 30 днів Росії буде недостатньо для того, щоб повністю відновити сили і підготуватися до наступальної кампанії. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Ніхто не знає наперед, що буде, що станеться. Я вважаю, що цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-ти денне припинення вогню - це більш про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", - сказав глава держави.

При цьому Зеленський прокоментував вимогу РФ щодо необхідності припинення передачі Україні зброї на цей період. За його словами, ця умова "ні про що".

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"Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І росіянам це не допоможе. Зупиняться які поставки? Вони вже місяці є в Європі. Це не є секретом навіть для росіян, вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще пів року назад зі США в тому чи іншому форматі, потім приходить... Ця умова не жива, не структурна, вона ні про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. І все. А те, що не буде перетину нашого кордону тієї чи іншою зброєю, також не спрацює", - пояснив президент.

30-денне припинення вогню в Україні: актуальне

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, так как Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста.

"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього".

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