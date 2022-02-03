Міністр наголосив, що про жодні прямі перемовини з ОРДЛО йтися не може.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що на зустріч в "нормандському форматі" на рівні радників лідерів держав українська делегація поїде з "незмінною позицією".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Щойно я до вас приїхав прямо з Офісу президента, де у президента відбулася чергова розмова з президентом Франції. І це вже друга розмова за тиждень. Тобто, рівень контактів, їхня динаміка дуже інтенсивна. І йде постійне узгодження позицій. Для того, щоб виступати з сильною позицією в переговорах з Росією", - сказав Кулеба у відповідь на запитання щодо другого раунду переговорів радників глав держав у нормандському форматі.

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"В Берліні, де відбудеться чергова зустріч радників "нормандського формату"... Ми туди поїдемо з незмінною позицією: безпека, потім - політична частина. І жодних прямих перемовин з ОРДЛО", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні минулих переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу". Україна спростовувала це.

Зауважимо, на наступний тиждень заплановано зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На попередній зустрічі очільник ОПУ Андрій Єрмак брав участь від української сторони. 3 лютого стало відомо, що він захворів на коронавірус.

Нормандський формат: що відомо про останню зустріч радників

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. В ОПУ пояснили причину затримки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату перемовин.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.