При цьому представник фракції уточнив, що депутати "КМКС" братимуть участь у наступних засіданнях.

Сьогодні, 7 грудня почалось перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання, протепредставники Партії угорців України "КМКС" залишили його.

Читайте такожУкраїна не налаштована "політично воювати" з Угорщиною - МЗСЯк повідомляє місцеве видання mukachevo.net, перед голосуванням, представник "КМКС" заявив, що через політичні переслідування вони не будуть голосувати за голову обласної ради.

При цьому представник фракції уточнив, що депутати "КМКС" братимуть участь у наступних засіданнях.

Місцеві вибори на Закарпатті

На виборах до Закарпатської облради 25 жовтня Партія угорців України набрала 11,60% голосів і отримала 8 мандатів із 64.

Скандал з угорцями на Закарпатті: що відбулося

У листопаді в закарпатській Facebook-спільноті виклали відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ співали після складання присяги, 21 листопада, національний гімн Угорщини. У посольстві ж відповіли, що громадяни співали не гімн, а молитву, яка стала у країні гімном.

30 листопада співробітники Служби безпеки провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб. Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України. Своєю чергою, МЗС Угорщини закликало ОБСЄ направити у регіон своїх представників.

Відносини між Угорщиною та Україною значно погіршились на тлі інформації про спроби угорської сторони втручатись в українські місцеві вибори.

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Автор: УНІАН