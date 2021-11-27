Зеленський не дав чіткої відповіді, чи наполягатиме він на запровадженні візового режиму громадян Росії.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обмеження в’їзду для росіян в умовах агресії Росії на Донбасі та окупації Криму.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави подякував усім, хто долучився до петиції, за громадянську позицію, оскільки "на тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою".

При цьому Зеленський розповів про вже існуючі обмеження для окремих громадян Росії, які, зокрема, відкрито підтримують окупацію Росією українських територій, беруть участь у незаконних збройних формуваннях в ОРДЛО або відвідували окупований Крим.

Читайте такожВАКС продовжив домашній арешт скандальному екс-судді Чаусу (відео)У 2015 році, підкреслює Зеленський, держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між урядами України та РФ про безвіз: Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзд росіян за паспортами РФ. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами.

Президент підкреслив, що прикордонники під час перетину іноземцями кордону відстежують імовірних порушників з "груп ризику" і проводять додаткові заходи з безпеки, щоб не допустити осіб, потенційно причетних до провокацій чи інших незаконних дій.

"Зазначу також, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень", – заявив президент.

Глава країни направив петицію прем’єру, секретаря РНБО та голові СБУ, щоб ті проаналізували відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну росіян потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів.

Петиція Стерненка

Активіст Сергій Стерненко 2 листопада створив на сайті ОП петицію, у якій закликав владу переглянути умови в’їзду до України росіян: "Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати введення заборони для громадян РФ на відвідування території України або введення візового режиму".

Всього за лічені дні електронна ініціатива активіста набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Раніше з пропозицією заборонити гастролі в Україні усіх російських виконавців звертався український продюсер Ігор Кондратюк. Її президент теж направив у РНБО, СБУ та прем’єру.

Автор: Яна Ставська