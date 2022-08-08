У Туреччини є свої інтереси, і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Діалог Туреччина-РФ сприяє вирішенню певних питань, як зернове питання, як посередницькі послуги і так далі.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

"Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей. Якщо ви подивитеся на всі ці посередницькі послуги, то ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган", - заявив посол.

Він зауважив, що у Туреччини є свої інтереси, і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну.

"Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка – це позитивні речі. Але є і ті речі, які нам не подобаються і не подобалися, ми про це говорили до війни у більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо більш жорстко, але це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені", - додав посол.

Президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі 5 серпня. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

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