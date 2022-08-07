Захід попереджає про зростаючий ризик того, що країна-член НАТО може піддатися обмеженням, якщо допоможе Росії уникнути санкцій.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Західні країни стривожені економічним співробітництвом між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, Захід попереджає про зростаючий ризик того, що країна-член НАТО може піддатися обмеженням, якщо допоможе Росії уникнути санкцій.

За інформацією видання, шість західних офіційних осіб заявили, що стурбовані домовленістю лідерів Туреччини та Росії розширити співпрацю в галузі торгівлі та енергетики.

Крім того, як пише видання, Євросоюз все більш і більш уважно стежить за турецько-російським співробітництвом, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина все більше стає платформою для торгівлі з Росією.

Зустріч Ердогана з Путіним:

Президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодитися частково платити за російський газ в рублях.

6 серпня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Після переговорів перший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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