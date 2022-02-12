12 лютого 2022 року президент Франції Еммануель Макрон провів другу за тиждень розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з російським колегою Володимиром Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це президент України повідомив у Twitter.

За словами Зеленського, вони з Макроном обговорили ситуацію з безпекою України, а також шляхи активізації мирного процесу в рамках нормандського формату і переговорів Тристоронньої контактної групи.

"Обмінялися думками з приводу останніх міжнародних переговорів. Ціную особисту залученість Еммануелла Макрона в процес деескалації", - зазначив Зеленський.

Перемовини Макрона з Путіним:

7 лютого 2022 року Еммануель Макрон перебував з візитом у Москві. Після переговорів з Путіним він зазначив, що ця розмова була змістовною і є можливість знайти мирний шлях для Європи. Наступного дня президент Франції в Києві зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.

Макрон і Путін обговорили шляхи реалізації Мінських угод. Крім того, президент Франції вказав главі Кремля, що "щирий діалог" несумісний з ескалацією напруги навколо України.

12 лютого 2022 року президент Франції Еммануель Макрон провів другу за тиждень розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.