Поки офіційної інформації про зміст розмови двох президентів не оприлюднили.

Президент Франції Еммануель Макрон провів більш ніж півторагодинну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

У Єлисейському палаці повідомили, що основною темою переговорів була напруженість навколо України, передає видання Challenges. Однак поки ні Франція, ні Росія не зробили більш розгорнутих офіційних заяв за результатами переговорів двох президентів.

Бесіда Макрона передувала телефонній розмові, яку проведе президент США Джо Байден з Володимиром Путіним.

Водночас, як повідомив Reuters, Макрон і Путін обговорили шляхи реалізації Мінських угод. Крім того, президент Франції вказав главі Кремля, що "щирий діалог" несумісний з ескалацією напруги навколо України.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Еммануель Макрон перебував з візитом в Москві. Після переговорів з Путіним він зазначив, що ця розмова була змістовною і є можливість знайти мирний шлях для Європи. 8 лютого президент Франції в Києві зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським.