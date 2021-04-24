Президент призначив голову СБУ Івано-Франківщини очільником Головного управління в Києві та Київській області.

Президент Володимир Зеленський змінив голів управлінь Служби безпеки України в Києві, Київській та Івано-Франківській областях. Зокрема, він призначив голову СБУ Івано-Франківщини начальником Головного управління Служби в місті Києві та Київській області.

Укази про це в суботу, 24 квітня, опубліковані на сайті глави держави.

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Натомість указом №172/2021 президент призначив Заяця на посаду начальника Головного управління Служби безпеки в Києві та Київській області.

Очолювати управління СБУ в Івано-Франківській області згідно з указом №173/2021 тепер буде Віктор Назарук.

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Автор: Катерина Комолова