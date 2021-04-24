Президент Володимир Зеленський змінив голів управлінь Служби безпеки України в Києві, Київській та Івано-Франківській областях. Зокрема, він призначив голову СБУ Івано-Франківщини начальником Головного управління Служби в місті Києві та Київській області.
Укази про це в суботу, 24 квітня, опубліковані на сайті глави держави.
Читайте такожСБУ проведе антитерористичні навчання у більшості регіонів УкраїниУказом №170/2021 Зеленський звільнив Олега Головаша з посади начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області. Указом №171/2021 - Сергія Заяця - з посади начальника Управління СБУ на Івано-Франківщині.
Натомість указом №172/2021 президент призначив Заяця на посаду начальника Головного управління Служби безпеки в Києві та Київській області.
Очолювати управління СБУ в Івано-Франківській області згідно з указом №173/2021 тепер буде Віктор Назарук.
Вибори у 87-му окрузі: що відомо
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Нові вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині провели 28 березня. Підрахунок голосів відбувався зі скандалами та судовими позовами.
- 31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.
- Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.
- У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь кандидата від "За Майбутнє" Олександра Шевченка.
- 4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.
- При цьому, як зазначав рух "Чесно", результати виборів на п'ятьох дільницях скасували. Окрім того, зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це були голоси за Шевченка.
- Громадянська мережа "ОПОРА" заявляла про недотримання в одномандатному виборчому окрузі №87 права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення.
- 12 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК щодо результатів голосування на довиборах до Верховної Ради на 87-виборчому окрузі.
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