Решта кандидатів у народні депутати в цьому окрузі набрали менше ніж 4% голосів.

За підсумками проміжних виборів до Верховної Ради в окрузі № 87 (Івано-Франківська область) лідирує Олександр Шевченко від партії "За майбутнє", за якого проголосували 32,4% виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу станом на 18:00, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Другим іде представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський - йому віддали свої голоси 31,6% виборців.

На третьому місці наразі опинився кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк (29,4%).

Решта кандидатів у народні депутати в цьому окрузі набрали менше ніж 4% голосів.

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Як проводився екзит-пол на Івано-Франківщині

В умовах пандемії COVID -19, з метою забезпечення карантинних вимог, безпеки інтерв’юерів та виборців, опитування відбувалося методом face-to-face на виході з дільниць. Результати фіксувалися інтерв'юером із застосуванням електронних планшетів.

Екзит-пол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю – 3892.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори у 87 окрузі відбулися 28 березня. У цьому окрузі від партії "За майбутнє" балотувався Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

11 лютого з’їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87, а 23 лютого ЦВК офіційно зареєструвала Василя Вірастюка від партії "Слуга народу" кандидатом у народні депутати.

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Автор: Олександр Топчій