Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголошує, що у судовому порядку "захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом".

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що Окружний̆ адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо виявлення плагіату у його наукових роботах.

Про це Шкарлет повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці "визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці моїх наукових робіт", - написав міністр.

Шкарлет додав, що він у судовому порядку "захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом".

"А тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско", - написав міністр.

Водночас Шкарлет зауважив, що йому прикро, що "на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО перетворився на інструмент маніпуляцій".

"І тут йдеться не про мене, а про те, що зловживання повноваженнями та особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні засади академічної доброчесності", - зазначив Шкарлет і додав, що "подібна практика має бути викорінена".

Міністр наголосив, що рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і лише на підставі доведених фактів.

"Наразі вважаю цю історію вичерпаною. А МОН, своєю чергою, продовжує напрацьовувати нормативні документи з питань академічної доброчесності та розвитку української науки", - підсумував він.

Шкарлет також зауважив, що вважає доречним реєстрацію законопроекту авторства народних депутатів про заборону обіймати посади в уряді особам, у чиїх роботах виявлено плагіат.

"Головне, щоб цей документ був фаховим, не породжував подвійних стандартів і ґрунтувався на засадах закону України "Про освіту". Лише так він не матиме шансів перетворитися на чергову зброю для політичного переслідування комусь невигідних кандидатів", - написав міністр.

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Призначення Шкарлета на посаду міністра освіти України

17 грудня Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки голови Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.

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Автор: Денис Прядко