Одне з актуальних питань - гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський на цьому тижні може відправитися в робочу подорож по Західній Європі.

Як пише Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із ситуацією, глава держави може взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки. В рамках поїздки Зеленський також відвідає Париж і Берлін. Зазначається, що ці плани ще не підтверджені.

Співрозмовник сказав журналістам, що однією з цілей поїздки може бути прискорення військової допомоги українській армії. Також президент наполягатиме на переговорах про гарантії безпеки для України.

Відео дня

Представники урядів Франції та Німеччини відмовилися коментувати цю інформацію. Офіс президента України не коментує графік його поїздок з міркувань безпеки.

Гарантії безпеки для України: що відомо

Нагадаємо, на літньому саміті у Вілюньсі лідери країн "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України.

У січні прем'єр Великої Британії Ріші Сунак приїхав в Україну і підписав із Зеленським першу угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже в лютому прибуде в Україну для завершення двосторонньої угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: