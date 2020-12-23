З Кернесом попрощалися в Харкові / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Дружина Харківського міського голови Геннадія Кернеса, якого сьогодні поховали, Оксана Гайсинська опублікувала зворушливе відео з церемонії прощання з чоловіком.
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Запис з'явився в середу ввечері на сторінці Гайсинської в Instagram.
"Спи, мій хороший", - коротко написала вона.
На відео видно, як пройшла церемонія відспівування Кернеса у Благовіщенському соборі Харкова, прощання в одному з театрів міста і похорон на кладовищі.
Смерть Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
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