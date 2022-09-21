Керівництво "альтернативи для Німеччини" не підтримало поїздку своїх членів.

Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що представники однієї з політичних партій Німеччини мають намір відвідати окуповані регіони Донецької та Луганської областей. Для керівництва партії ця поїздка стала сюрпризом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що до Росії поїхали представники правопопулістської партії АдН, а саме троє депутатів земельних парламентів:

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Крістіан Блекс з Північного Рейну-Вестфалії;

Даніель Вальд;

заступник голови земельної організації АдН Ганс-Томас Тільш із Саксонії-Ангальту.

Керівництво партії повідомило, що поїздка не була узгоджена з ними.

"Ми не підтримуємо цю поїздку", - повідомила співголова політсили Тіно Тендіталла.

При цьому її колега Аліс Вайдель заявила, що поїздка "приватна" і не узгоджувалася з партією. Крім того, в партії вимагають від депутатів, які поїхали в РФ, "всеосяжне розкриття" всіх деталей організації та проведення поїздки, а в подальшому – "заздалегідь погоджувати з федеральним правлінням всю комунікацію, що стосується будь-яких поїздок".

За словами учасників "делегації", вони не довіряють тому, як висвітлюють війну в Україні респектабельні німецькі ЗМІ, тому хочуть скласти власне уявлення про стан справ та гуманітарну ситуацію на окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Варто зазначити, що політиків не збентежила заборона України на в'їзд на окуповані території з боку РФ. Це вважається незаконним перетином державного кордону, а порушники вносяться до списку нев'їзних в Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти зібралися влаштувати фейкові "референдуми" про приєднання до Росії на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня. Вони заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

21 вересня президент Росії вирішив прирівняти бойовиків псевдореспублік "ЛДНР" до кадрових військових армії РФ.

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