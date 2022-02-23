Всього очікується 4 пакети міжнародних санкцій, зазначив Наливайченко.

США, Великобританія та ЄС запровадили санкції проти Росії через визнання "ЛДНР" і агресію проти України, яка триває. Санкції можуть розширити.

Нардеп від "Батьківщини" та екс-голова СБУ Валентин Наливайченко зібрав перелік санкцій - вже запроваджених та анонсованих.

Так, повністю зупинено процес запуску "Північного потоку - 2". Сертифікація не почнеться, поки що РФ не залишить територію України і не денонсує визнання "ЛДНР".

ЄС запровадив санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб, а також проти 351 депутата Держдуми. Зокрема, накладено санкції на журналістів Симоньян, Соловйова та офіційного спікера МЗС Марію Захарову.

США ввели санкції проти ВЕБ (російський державний інвестиційний банк), футбольного клубу ЦСКА та "Промсвязьбанк" і його 17 дочірніх компаній. Сайт банку ВЕБ вже недоступний, з Google Play пропала програма банку "Промсвязьбанку".

Клієнти "Промсвязьбанку" через санкції не можуть використовувати його карти на території держав, які оголосили обмеження.

Також Мінфін США заявив, що вводить санкції проти дітей російських чиновників - Дениса Бортнікова, Петра Фрадкова та Володимира Кирієнка.

Британія наклала санкції проти п'яти російських банків: "Россия", "ИС Банк","Генеральний банк", "Промсвязьбанк" і "Черноморский банк". Персональні санкції накладено на "друзів Путіна" - Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга.

Японія також ввела санкції проти Росії: так само як і США, Токіо санкціонував суверенний борг РФ, забороняючи випускати нові облігації в Японії та брати позики.

Також будуть заморожені активи офіційних осіб і заборонені економічні зв'язки і експорт з так званих "ЛДНР". У разі подальшої агресії Росії, санкції будуть розширені.

Крім цього, британські депутати закликали уряд запровадити санкції проти Романа Абрамовича. Білий дім не виключає санкцій щодо "Сбербанку" та ВТБ. Також США потенційно не виключають можливості виключення РФ із банківської системи SWIFT.

"Всього очікується 4 пакети міжнародних санкцій, залежно від дій Кремля. Поточні санкції - запобіжні. … Ми вдячні за підтримку і допомогу нашим міжнародним партнерам з США, Великобританії, Євросоюзу!", - зазначив Наливайченко.

Путін визнав "ЛДНР"

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" та засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. Тільки за минулу добу на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Один військовий загинув, ще шестеро – поранені та травмовані.

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