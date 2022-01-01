США та Україна активізують військово-технічне співробітництво, зазначила посол нашої держави.

Україна цього року, крім запланованих 300 млн доларів, отримає від Сполучених Штатів Америки додаткову допомогу.

Про це посол України у США Оксана Маркарова повідомила у програмі "Суботнє інтерв’ю" на "Радіо Свобода".

"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет, – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", – сказала Маркарова.

За її словами, ще однією частиною взаємодії США та України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

Читайте такожНад частиною України пролетів американський літак-розвідник: розкрито ціль місії"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проекти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний (під час візиту торік було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті", – зауважила Маркарова.

Наприкінці минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає виділення 300 млн доларів на ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

Нагадаємо, 20 грудня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США передадуть Україні більше обладнання військового призначення та зброї у разі посилення агресії Російської Федерації.

За її словами, 2021 року США надали Україні безпекової допомоги на 450 млн доларів.

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