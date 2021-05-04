Розслідувачі стверджують, що у 2013 році Порошенко таким чином придбав полотно Іллі Репіна "Козаки на Чорному морі".

Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) заявили, що колишній президент України Петро Порошенко через підконтрольні йому офшорні компанії купував дорогі предмети інтер’єру та витвори мистецтва.

Про це повідомляться на сайті міжнародного Центру із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Розслідувачі стверджують, що компанії нібито користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл". Компанії Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

За даними дослідників, які спираються на відповідні документи, на початку 2010-х Порошенко нібито отримав контроль над шістьма офшорними компаніями за допомогою свого помічника Сергія Зайцева.

"Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості з цих компаній і він підписав корпоративні документи для інших – навіть коли вони керували десятками мільйонів доларів для Порошенка до та під час його президентства, відповідно до листів та документів, отриманих OCCRP", – сказано в дослідженні.

У 2018 році Управління фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за "неналежну перевірку особистості бенефіціарного власника та несвоєчасне оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння структури власності та контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику". Тоді FMA не уточнювало, про яких саме клієнтів банку йдеться, а у 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував штраф.

Розслідувачі вказують, у квітні 2013 через подібну компанію Vernon Порошенко купив предмети мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів, серед яких було полотно Іллі Репіна "Козаки на Чорному морі". Компанія передала Порошенку право власності на картину Репіна в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів, а уонсулом тоді був бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський.

У дослідженні стверджують, що у переліку покупок Порошенка є картина Сальвадора Далі за понад 338 тисяч доларів.

Що кажуть у Порошенка

У відповідь на запит OCCRP юристи Порошенка заявили, що він не має стосунку до жодної із зазначених компаній.

"Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній", – сказано у їх відповіді.

У прес-службі партії "Європейська Солідарність" також заявили, що Порошенко "не контролював і не контролює жоден з офшорів", про зв’язки з якими повідомив OCCRP, пише hromadske.

Там запевнили, що згадані в розслідуванні предмети мистецтва придбані законно та легально ввезені до України.

"Минулого року Порошенко публічно презентував і самі витвори мистецтва і всю документальну базу, яка підтверджує законність їхнього походження. Юристи Порошенка з документами в руках готові дати масмедіа переконливі відповіді на всі питання, поширені у фейк-розслідуванні OCCRP", - заявили у партії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора