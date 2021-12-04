3 грудня Байден анонсував "комплексні ініціативи" з захисту України від Росії.

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Київ запропонував своїм західним партнерам комплекс обмежень для стримування Росії на тлі загрози її повномасштабного вторгнення.

Про це вона розповіла в інтерв’ю CNN.

Перший рівень цього "широкого пакету" стосується політичного стримування; другий – економічного.

Маркарова наголосила, що саме економічні санкції можуть переконати Росію утриматися від нової агресії проти України й істотно підвищити ціну за напад для Путіна.

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Посол наголосила, що Україна – "мирна країна стартаперів і підприємців", яка не планувала проводити жодних військових наступальних операцій.

"І ми прагнемо тільки до дипломатичних рішень", – пояснила Маркарова.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська