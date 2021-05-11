Маасікас наголосив, що санкції Євросоюзу проти Росії залишаться до повного виконання нею Мінських угод.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС вчиться в України протидії гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

Читайте такожКиїв очікує на обговорення ПДЧ Україні під час підготовки стратегії НАТО-2030«Начебто легко говорити про безпеку в країні, яка перебуває у війні, що точиться восьмий рік. Головна мета України – захищатися від агресії. Ми всі дуже добре знаємо, як легко провести ескалацію ситуації, тому що є ескалація російських військ на кордоні України, в окупованому Криму, на непідконтрольних територіях Донбасу», - заявив він.

Посол наголосив, що міжнародна підтримка України, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів є надзвичайно сильною. «Ця підтримка є на основі спільних цінностей, європейського порядку безпеки та міжнародного права. Це всі ті цінності, на яких заснований ЄС і наша співпраця з Україною – це не дорога в один бік. Це не те, що Євросоюз допомагає Україні і Україна тільки отримує допомогу. Україна проводить свою політику разом з Євросоюзом – це частина угоди про партнерство, Україна бере участь в місіях ЄС. Україна хоче приєднатись до оборонних структур ЄС», - сказав дипломат.

За його словами, Євросоюз вчиться в України не тільки з досвіду війни проти РФ, «а вчиться тому, яким чином протистояти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам. Україна є однією з шести країн світу, з ким ЄС має дуже ретельний діалог щодо кібербезпеки і це не збіг».

За словами Маасікаса, ЄС робить все, що може, щоб підтримати та допомогти Україні. «Євросоюз повністю підтримує виконання Мінських угод та зв’язав свою політику щодо Росії з виконанням умов Мінських домовленостей Росією, включно з тими санкціями, які є і залишаться до повного виконання Мінських угод», - додав він.

Дипломат нагадав, що ЄС надав 600 млн євро для підтримки регіонів України, які напряму потерпають від конфлікту. «ЄС та інші міжнародні партнери допомагають Україні в процесі реформ і саме внутрішня стійкість допомагає Україні боротись із зовнішніми викликами, процес реформ на шляху євроатлантичної інтеграції є дуже важливим. Зовнішні виклики легше долати, якщо внутрішні реформи просуваються добре», - резюмував він.

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Автор: Костянтин Гончаров