Наразі також розроблятимуться зміни до законодавства, які будуть загалом системніше вирішувати проблему із СЗЧ, аби для військовослужбовців взагалі не було таких "спокус".

Строки добровільного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини (СЗЧ) було продовжено після звернення з відповідним проханням Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України. Про це в коментарі журналістам сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо ухваленого сьогодні, 30 квітня, закону, яким було знову продовжено граничний термін добровільного повернення із СЗЧ, він зауважив, що відповідний законопроєкт став результатом тривалої роботи Комітету разом із представниками сектору безпеки і оборони.

"Генеральний штаб, Головнокомандувач Збройних сил зверталися до Комітету з проханням продовжити цей термін добровільного повернення із самовільного залишення військової служби до 30 серпня", - сказав депутат.

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За його словами, цей закон комплексно регламентує питання, пов’язані з можливістю для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, дезертирство, повернутися до військових частин та швидко бути зарахованими до особового складу відповідних військових формувань.

На уточнення, чи останнє це вже продовження цього терміну, Веніславський розповів, що паралельно вони спільно з колегами з Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності "розглядали більш широкий підхід до тих, хто здійснив СЗЧ".

"І я думаю, що правоохоронний комітет має найближчим часом також напрацювати відповідні зміни до кримінального, кримінального процесуального законодавства, які будуть більш системно вирішувати взагалі проблему СЗЧ. Для того, щоб не було якихось, скажімо так, спокус для військовослужбовців піти у СЗЧ, а потім повернутися. Це буде кардинально змінюватися", - сказав парламентар.

Також на уточнення, чому все ж вирішили продовжити цей термін по СЗЧ, адже раніше йшлося про те, що попередній раз - останній, представник Комітету зауважив, що "ми маємо статистику від Головнокомандувача Збройних сил, маємо офіційне звернення на Комітет від Головнокомандувача".

"Це позиція Головнокомандувача, ми до неї дослухалися. Тому що є значна чисельність військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, які хочуть повернутися. Ми надаємо їм таку можливість. Але я ще раз підкреслюю, що разом з правоохоронним комітетом буде напрацьоване комплексне рішення. Я думаю, що вже ніяких підстав для того, щоб продовжувати (терміни по СЗЧ - УНІАН) не буде в принципі", - сказав Веніславський.

Рада продовжила граничні строки добровільного повернення із СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 30 квітня, ВР ухвалила закон, яким до 30 серпня було продовжено дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк зауважив, що серед основних положень закону, зокрема те, що під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, хто залишив і не повернувся до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану.

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