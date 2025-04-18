Автори документу пропонують продовжити дію механізму до 30 серпня.

До Верховної Ради України подали законопроєкт, який пропонує продовжити повернення на службу з СЗЧ за спрощеними механізмом до 30 серпня 2025 року. Про це свідчить картка законопроєкту № 13177 на сайті українського парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що його було розроблено для виконання наказу президента Зеленського щодо продовження дії механізму спрощеного повернення з СЗЧ, який було запроваджено законом 4087-ІХ. Він діяв до 1 березня 2025 року.

Згідно з цим механізмом, військовослужбовці, які самовільно покинули місце служби, військову частину чи дезертували з 29 листопада 2024 року, могли без наслідків повернутися до лав української армії. Виплати та забезпечення в харчуванні й речах їм поновлювали протягом 72 годин з моменту повернення на службу.

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Автори нового законопроєкту переконані, що у військових не було достатньо часу на те, щоб ухвалити "обдумане, важливе та відповідальне" рішення щодо повернення на службу. Вони пропонують продовжити дію спрощеного механізму повернення з СЗЧ до 30 серпня.

До того ж, законодавці пропонують поширити цей механізм на військових, які пішли на СЗЧ з 29 листопада 2024 до дня, коли новий закон набуде чинності. Документ також має на меті скасувати призупинення військової служби тим армійцям, які самовільно покинули частини.

Самовільне залишення частини (СЗЧ)

З 1 березня 2025 року в Україні реалізується новий алгоритм для військових, які здійснили СЗЧ. Якщо такий військовослужбовець здійснив СЗЧ на термін до 3 днів, кримінальне провадження щодо нього порушуватися не буде. Крім того, військовий може повернутися до частини, яку залишив.

Водночас якщо СЗЧ тривало понад 3 дні, але вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу, кримінальне провадження таки порушать. Далі до відповідних органів чи суду подається клопотання про бажання повернутися на службу.

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