Канцлер добавил, что Германия будет поддерживать Украину "сколько потребуется".

Вторжение России в Украину – это "крестовый поход против того, что Путин называет коллективным Западом".

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита Progressive Governance, пишет CNN.

"Крестовый поход против либеральной демократии, крестовый поход против правил, основанных на либеральном порядке, крестовый поход против свободы и прогресса. Крестовый поход против нашего образа жизни, крестовый поход против того, что Путин называет коллективным Западом", – сказал он.

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Шольц добавил, что Германия будет поддерживать Украину финансово, экономически, а также в гуманитарных и военных целях.

"Включая тяжелое вооружение, современную систему ПВО и танки, и не думайте ошибочно, мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется", – сказал он.

Военная помощь Германии Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН 12 октября в Брюсселе (Бельгия) прошло заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6"). По итогам стало известно, что Германия обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.

Также стало известно, что Германия в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana.

Также в ответ на ракетный террор Украины со стороны РФ, начавшийся 10 октября, Германия объявила об отправке первой системы ПВО IRIS-T нашему государству. Всего страна намерена отправить 4 таких системы.

Также ожидается, что именно в Германии и Польше будут развернуты оперативные штабы, где будут проходить тренировки украинских военных.

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