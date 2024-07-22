Розгляд справи продовжиться 16 вересня.

Касаційний адміністративний суд відклав розгляд справи за позовом позафраційного народного депутата Олександра Дубінського, в якому він просить зобов’язати Верховну Раду оголосити вибори президента України. Про це стало відомо із засідання суду, яке транслювала "ТСН".

У своєму позові парламентар посилається на Конституцію України та виборче законодавство.

Після нетривалого обговорення, зокрема щодо можливості особистої участі позивача в засіданні та ознайомлення з матеріалами справи, суд вирішив відкласти її розгляд. Так, оголошено було, що розгляд справи продовжиться о 15:30 16 вересня.

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Раніше сьогодні, 22 липня, у Telegram-каналі Дубінського було зазначено, що о 15:00 у Касаційному адмінсуді у складі Верховного суду відбудеться засідання за його позовом до Верховної Ради з вимогою призначити вибори президента.

Пізніше у його Telegram-каналі також було зауважено, що "в Україні виявився лише один громадянин та народний депутат, який зробив кроки для збереження Конституційного ладу, для чого звернувся до Верховного суду України з вимогою призначити вибори президента України". "Це позафракційний депутат Дубинський. Тобто я", - йдеться у дописі.

Проблема виборів під час війни

Як відомо, визначений Конституцією п’ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився цієї весни. За звичайних умов, у березні мав би відбутися перший тур виборів, а другий, за потреби, - у квітні. Однак через дію воєнного стану вибори не були призначені, відповідно до ст. 19 "Закону про правовий режим воєнного стану".

Раніше Зеленський в інтерв’ю BBC зауважив, що якщо мир в Україні не настане в осяжній перспективі, то доведеться шукати способи провести вибори в умовах війни.

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