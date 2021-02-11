Сьогодні, 11 лютого, о 21.45 на телеглядачів «1+1» чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу». У прямому ефірі ведуча програми Наталія Мосейчук та гості студії обговорять початок вакцинації від Covid-19 в Україні.

З понеділка в Україні має початись вакцинація від COVIDу. У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук з медиками, експертами та політиками проведе дискусію про те, як буде організована вакцинація та чи отримає Україна якісний препарат. Кого захищатимуть першими - медиків, як обіцяли, чи топ-чиновників? Чи безпечні нові препарати для здоров’я людини? Які від них можуть бути побічні ефекти та віддалені наслідки? Коли з’явиться колективний імунітет від коронавірусу? Про це говоритимуть цього четверга у програмі «Право на владу» з Наталією Мосейчук.

У дискусії візьмуть участь: головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, народна депутатка від «Слуги народу» з комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах, співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 Олександр Лінчевський, доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан, народний депутат, співголова депутатської групи «За майбутнє» Віктор Бондар, експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен. На включеннях до нас приєднаються: міський голова Львова Андрій Садовий, в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, експертка департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА за напрямками «Громадське здоров’я. Епідеміологія. Медична статистика» Оксана Пастернак.

Дивіться новий випуск «Право на владу» вже сьогодні о 21.45.

Свої запитання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.

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Автор: УНІАН