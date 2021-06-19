У лютому СБУ оголосила Шарію про підозру у вчиненні держзради.

Проти блогера Анатолія Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія».

Про це у Telegram повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з посиланням на відповідь правоохоронців на депутатські звернення щодо законності набуття у власності нерухомості, де зараз проживає Шарій.

Офіс Генпрокурора повідомив, що з цього приводу уже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

«Встановлено, що ГУ слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 2.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1. ст.205-1, ч.2 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України», – йдеться у листі генпрокуратури.

Читайте такожШарій оскаржив рішення Литви позбавити його статусу біженця - ЗМІВодночас Національне агентство з запобігання корупції відповіло, що за результатами аналізу звіту партії встановили подання завідомо неправдивих даних і невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції та фіскалам.

Справа Шарія: деталі

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія. Перше засідання суду у цій справі відбулось 6 квітня.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

8 червня Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".

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Автор: Яна Ставська