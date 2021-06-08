Засновників підозрюють у причетності до поширення у Київській області агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України і на порушення конституційного ладу.

Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".

Як повідомляє прес-центр СБУ, обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у Києві та у Бучанському районі на Київщині.

Зазначається, що вони причетні до поширення у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення конституційного ладу.

В СБУ повідомили, що в результаті обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.

Читайте такожУ Шарія 12 червня спливає термін дії посвідки на проживання в Іспанії, він може переїхати до РФ – журналістКрім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") та ч. 3 ст. 358 ("підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів") Кримінального кодексу.

Справа Шарія: деталі

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія. Перше засідання суду у цій справі відбулось 6 квітня.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

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Автор: Антоніна Доломанжи