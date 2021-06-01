В "СН" нагадали, що є судовий позов щодо скасування реєстрації партії Шарія в Україні.

Народний депутат України Ірина Верещук (фракція «Слуга народу») сподівається, що ситуація із блогером Анатолієм Шарієм не вплине на партнерські відносини між Україною та Литвою.

Про це вона сказала журналістам, коментуючи рішення Литви про позбавлення Шарія статусу біженця.

Вона зазначила, що, коли Литва надавала цей статус, тоді вже «були заклики не робити цього, але Литва вважала, що пан Шарій є політично переслідуваною особою в Україні, а зараз чомусь так не вважає».

Верещук додала, що не знає, які були підстави для такого рішення Литви.

«Але в будь-якому разі, я знаю, що на сьогодні він має кримінальне провадження, і його партія в Мін'юсті під питанням – є судовий позов щодо скасування реєстрації партії Шарія», - зазначила депутат.

Вона також наголосила, що «не хотілося б, щоб ця ситуація вплинула на наші дружні партнерські зовнішні відносини з країнами».

Справа проти Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія. Перше засідання суду у цій справі відбулось 6 квітня. На засіданні адвокат заявив відвід судді.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

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Автор: Надя Пришляк