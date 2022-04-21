Польща прийняла майже 3 мільйони українських біженців.

Українська та польська сторона обговорили виділення коштів на фінансову допомогу українцям. Польща прийняла майже 3 мільйони українців, через що в країні виникли проблеми з освітою, медициною та працевлаштуванням.

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради Олени Кондратюк на спільній прес-конференції з маршалкою Сейму Польщі Ельжбети Вітек.

"У Польщі зараз більше людей з України, які знайшли тут свій тимчасовий притулок - майже 3 млн осіб, переважно жінок та дітей. Польща зараз несе найбільше навантаження з країн ЄС. Ми побачили, що є багато викликів, пов'язаних з освітнім процесом, медичним забезпеченням і працевлаштуванням наших жінок. Це теж фінансова допомога цим людям", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що 26 країн ЄС імплементували директиву про тимчасовий захист українців у національному законодавстві, яка передбачає виділення фінансової допомоги українським біженцям.

Крім того, Кондратюк зазначила, що Польща підтримує прискорення вступу України до ЄС, що також важливо, як і надання важкого озброєння для ЗСУ.

"Вступ до ЄС - це найкращий шлях, який демонструватиме справедливе ставлення до України та наших людей, які захищають не тільки незалежність України, а й всю Європу та європейські цінності", - пояснила політик.

Також представниця України закликала стани Євросоюзу офіційно визнати геноцид українського народу, що здійснюється російськими окупантами.

"Ми вимагаємо справедливого засудження всіх, хто дає наказ вчиняти військові злочини і виконує ці накази. Серед них засудження президента РФ Путіна Міжнародним трибуналом. І ми очікуємо відкриття такого трибуналу. Сподіваємося, що його роботу підтримають всі парламенти і країни, які проголошують цінності прав людини", - закликала Кондратюк.

Крім цього, сторони обговорили можливість організації культурно-просвітні хабів для українок, а також розробку чітких інструкцій про те, як люди можуть переїжджати з однієї країни в іншу.

Також озвучили головні прохання України до союзників:

надання зброї, важкого озброєння;

швидкий вступ України до ЄС;

турбота про тимчасово переміщених осіб у країнах ЄС;

справедливе покарання за військові злочини.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Російські війська обстрілювали і закидали бомбами українських міст, через що масово гинули українці.

У зв'язку з цим багато хто прийняв рішення виїхати з країни. Польща одна з перших країн Європи, яка відкрила свої кордони для українських біженців. За даними ООН, з України за кордон виїхали понад 5 мільйонів осіб.

Крім того, Варшава підтримує Київ у війні з Росією і на економічному фронті. Наприклад, польська влада ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова прийняти на лікування 10 тисяч поранених в ході війни з РФ українських військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: