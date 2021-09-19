Веніславський нагадав, що Україна не розірвала дипломатичні зносини з країною-окупантом.

Україна виконує свої міжнародні зобов'язання, дозволяючи проводити в диппредставництвах Росії в найбільших українських містах голосування на виборах до Держдуми РФ.

Про це сказав в інтерв'ю "Україна 24" представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

Коментуючи відкриття виборчих дільниць в Посольстві і консульствах Росії, він зазначив: "З точки зору міжнародного права є конвенція про консульські зносини, є конвенція про дипломатичні зносини. Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні зносини, то це не означає розірвання консульських зносин. У консульських установах України за кордоном та консульських установах інших країн на території України головним завданням є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави".

Читайте також"Путінські посіпаки": під російським посольством у Києві біженець з РФ влаштував одиночний пікетВеніславський нагадав, що Україна "не розірвала навіть дипломатичних зносин з країною-окупантом, не кажучи про консульські".

Як повідомляв УНІАН, в Росії з 17 по 19 вересня відбуваються триденні парламентські вибори. У посольстві Росії в Києві та генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові відкрито виборчі дільниці для голосування.

Російська влада вирішила провести вибори і в анексованому Криму, а також залучити до голосування населення окупованих територій Донбасу.

У Міністерстві закордонних справ України засудили це рішення.

Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести санкції проти всіх організаторів зазначених виборів.

Автор: Тамара Отовська