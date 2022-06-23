Країна готова надати суверенні гарантії для страхування суден.

Влада Великобританії готові допомогти Україні з розмінуванням узбережжя Чорного моря і вивезенням зерна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

За словами британського прем'єра, країна готова надати суверенні гарантії для страхування суден, які будуть вивозити зерно з українських портів.

"Я не хочу вдаватися в технічні або військові подробиці, але ви можете згадати, що ми вже зробили, поставивши озброєння для захисту українців. І ми говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу", - зазначив Джонсон в інтерв'ю Reuters.

Нагадаємо, за даними Мінагро, український агроекспорт вимагає збільшення кількість зерновозів і відкриття нових логістичних коридорів. Не менш важливим залишається питання нового врожаю і тимчасового зберігання українського експорту.

Відзначається також, що сьогодні майже половина зерна, експортованого з України, йде по Дунаю в Констанцу.

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